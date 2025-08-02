3 августа с 17:00, до 6:00 воскресенья, 4 августа, автомобилистов во Владимире ждут временные неудобства. На участке улиц Усти-на-Лабе и Почаевской – от Северной до Лермонтова – возможно

3 августа с 17:00, до 6:00 воскресенья, 4 августа, автомобилистов во Владимире ждут временные неудобства. На участке улиц Усти-на-Лабе и Почаевской – от Северной до Лермонтова – возможно затруднение движения транспорта, сообщили в администрации областного центра. В мэрии пояснили, что это связано со съемками второго сезона сериала «Дети перемен», которые стартовали 31 июля. Ранее «Шестой