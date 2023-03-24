Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце», совместно с ИД «Аргументы и факты» запустил новый спецпроект «Мир неравнодушных людей».

Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце», совместно с ИД «Аргументы и факты» запустил новый спецпроект «Мир неравнодушных людей».100 некоммерческих организаций из разных регионов страны. 100 проектов, благодаря которым становится лучше жизнь конкретных людей, сохраняются традиции предков, наши дети развиваются, больные люди получают лечение, а природа – защиту. Все эти проекты какое-то время назад выиграли президентские гранты. Грант дал возможность реализовать идею и заложить базу для её развития.Проект даёт возможность своими глазам увидеть, чем занимаются НКО, а также познакомиться с представителями этих организаций. О каждом НКО создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.Обрести нравственные ориентиры и утвердить внутри себя духовные ценности –для становления человека это главное. Как во Владимире воспитанников детских домов готовят к взрослой жизни?С 2017 г. проекты Владимирской областной общественной организации по пропаганде здорового образа жизни и профилактике зависимостей «Здоровое поколение» поддерживаются Фондом президентских грантов. Начало положил проект «Дорога в достойную жизнь». Затем были ещё три под общим названием «Друг за друга». По сути все проекты способствуют социализации ребят из детских домов и реабилитационных центров. И все отражают тот подход, который в организации взят за основу: воспитание детей должно быть комплексным и системным.Потому организуют здесь обучающие курсы для добровольцев, которые будут помогать ребятам постоянно и опекать их. Они детей «ведут» по жизни, начиная с 7 лет, и продолжают поддерживать после выпуска, сопровождая до 22-х. Во главу угла ставится задача: помочь ребятишкам обрести духовно-нравственные ориентиры и ценности. Со взрослыми они обсуждают свой собственный опыт и узнают от них об успешном опыте выпускников, а ещё дети участвуют в просветительских беседах и ролевых играх.Конечно, подключаются психологи. Они работают с ребятами, как в группе, так и индивидуально. В почёте арт-терапия и совместные выезды в город, посещение выставок, кинотеатров и добровольческих мероприятий. Атмосфера нравственной чистоты и добра, которая окружает детей, заставляет их измениться, обрести внутренний стержень, который в будущем поможет противостоять злу во всех его проявлениях.Обучение бытовым навыкам – ещё одна важная составляющая адаптации ребят к взрослой жизни. Добровольцы-наставники учат их ведению домашнего хозяйства, приготовлению еды, планированию бюджета. Много времени отведено на выбор будущей профессии. И здесь не только экскурсии на предприятия, но и индивидуальные встречи с мастерами своего дела, которые открывают свои профессиональные тайны и делятся жизненным опытом. Благодаря осознанной благотворительности добровольцев организации «Здоровое поколение» детям предоставляется возможность в безопасном пространстве, созданном для них взрослыми, понять, с кем общаться и какими быть.«Человеку нужен человек. Когда ребёнок находится в стенах детского дома или реабилитационного центра, ему как никогда необходимы любовь и забота старших. Наше НКО занимается с детьми более 7 лет, и главная задача – помочь им сформировать внутри себя фундамент, основанный на нравственных и духовных ценностях», – убеждена Светлана Захарова, руководитель проектов «Друг за друга»«Главное, что отличает этот проект – эмоциональность и искренность его героев. Видеосюжеты дают возможность почувствовать это и ощутить уважение к ним. Все эти люди, как правило, делают добро тихо, не афишируют свои проекты. Значит, это должны делать мы, потому что они достойны общественного признания и потому что, когда о таких делах рассказывают, сердца зрителей и читателей смягчаются – таким образом добра в мире становится больше», - считает 1-й заместитель генерального директора ИД «АиФ» Марина Мишункина.