В главном храме владимирской земли заменили световое оборудование.

В главном храме владимирской земли заменили световое оборудование. Подробности — у Марии Платанюк.Национальное и мировое достояние отныне - в новом свете. Фрески кисти Андрея Рублёва теперь можно рассмотреть в мельчайших деталях. "Тёмных зон" больше нет. Это итог планомерной работы сотрудников музея-заповедника и специалистов из Москвы. Новое оборудование позволит посетителям ещё глубже понять смысл композиций русского гения. И прежде всего - знаменитого "Страшного суда".Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ (с 2010 по 2016 г.г. и декабря 2018 г. по апрель 2021 г.): «Сегодня, когда наши фрески подсветятся новым современным светом, когда мы в полном смысле слова увидим этот ближний свет издалека мы, наверное, сможем ещё раз задуматься о том, кто мы и что мы, зачем мы пришли в этот мир и наследником кого и чего мы являемся".Новое оборудование - светодиодное. Его Владимиро-Суздальский музей-заповедник закупил на собственные средства. Современная техника соответствует всем требованиям и ГОСТам. Нарушение нормативов может привести к выгоранию пигмента.Илья Руденко, завотделом реставрации ВСМЗ: «До 50 люкс освещённость и свет должен минимизировать влияние инфракрасного и ультрафиолетового спектров».Удивительно, но факт! Успенский собор хранит более 300 квадратных метров живописи великого иконописца. Рублёва неслучайно называют ярчайшим представителем русского Возрождения. Его работы, по сути, совершили переворот в сознании людей. Страшный суд: но вместо ожидаемого ужаса - надежда на спасение. Лики святых светлы, открыты, наполнены любовью. Увидеть Успенский собор и наследие Рублёва ежегодно приезжают туристы из разных стран мира.Первое летописное упоминание об Андрее Рублёве относится к 1405 году. Вместе с Феофаном Греком Андрей Рублёв расписывает Благовещенский собор московского кремля. Второе упоминание - уже в 1408-ом. Андрей Рублёв и Даниил Чёрный работают над фресками Успенского собора. Главного храма владимирской земли.Светодиоды озарили и северную галерею Успенского кафедрального собора. И здесь посетителей также ждут открытия.Татьяна Шефова, завотделом управления объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО «Белокаменные памятники Владимира и Суздаля»: «Благодаря новому оборудованию мы теперь можем показать своим гостям такие уникальные росписи 12 века, как растительный орнамент времен Всеволода Большое Гнездо, сохранившийся в малом своде галерей, а также фрагменты старого храма времён Андрея Боголюбского с аркатурно-колончатым поясом».Монтаж оборудования завершен окончательно. Благодаря современным технологиям более мощным стал и свет, который дарит наследие веков.Мария Платанюк, "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы Владимиро-Суздальского музея-заповедника.