Врач-эпидемиолог Городской больницы № 2 города Владимира Наталья Широбокова рассказала о вакцинации...

Врач-эпидемиолог Городской больницы № 2 города Владимира Наталья Широбокова рассказала о вакцинации от вируса папилломы человекаВо Владимирскую область привезли 660 доз вакцины от вируса папилломы человека - для иммунизации девочек в возрасте 12 лет. Прививка от ВПЧ не включена в национальный календарь.Весьма дорогостоящие препараты регионы закупают по своей инициативе и на собственные средства. Потому как они помогают предотвратить опаснейшие заболевания.Какие именно и чем обусловлен возраст детей, в котором им показана вакцинация? В интервью "Вестям" рассказала врач-эпидемиолог второй горбольницы Владимира Наталья Широбокова.