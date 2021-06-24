Бывший депутат Верховной Рады Тарас Черновол выразил беспокойство по поводу планируемого диалога Москвы и Вашингтона.

Бывший депутат Верховной Рады Тарас Черновол выразил беспокойство по поводу планируемого диалога Москвы и Вашингтона.На этой неделе пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс сообщил, что США готовятся к стратегическому диалогу с Россией. Предполагается, что стороны обсудят гуманитарный доступ в Сирию, работу посольств, контроль над ядерными вооружениями и вопрос Украины.Бывший депутат Верховной Рады Тарас Черновол считает, что стратегический диалог США и России – "плохой знак" для Киева. По мнению украинского политика, это означает достижение договоренностей, которые удовлетворяют обе стороны. Однако такого диалога быть не может, поскольку страны имеют "диаметрально противоположные позиции", уверен экс-парламентарий.Черновол надеется, что Вашингтон в скором времени даст дополнительные объяснения по этому поводу. Также политик пришел к мнению, что такие заявления говорят о достижении Россией и США возможных точек компромисса. При этом Украина – лишь "средство размена", сделал вывод экс-депутат.Напомним, ранее "Дни.ру" о том, что лидер Незалежной Владимир Зеленский объявил о переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча запланирована на 12 июля. Она должна состояться в Берлине. Политики обсудят мирное урегулирование ситуации в Донбассе.