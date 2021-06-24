Из них: 13 − по русскому языку, 10 − по истории, 6 − по химии, 2 − по математике, 1 − по географии, 1 − по литературе.

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева ответила на актуальные вопросы, которые касались не только , но и сдачи ЕГЭ.«33 школьника сдали экзамен на 100 баллов. Из них: 13 − по русскому языку, 10 − по истории, 6 − по химии, 2 − по математике, 1 − по географии, 1 − по литературе», − отметила Ольга Беляева.ЕГЭ по основному предмету сдавали более пяти тысяч ребят. Минимальный порог в 36 баллов преодолели 99,7% школьников. Средний балл – 72, что немного выше общероссийского уровня − 71,4. В число стобалльников вошли выпускники из Владимира, Кольчугино, Лакинска, Мурома, Радужного и Собинки.По результатам ОГЭ всего 2% экзаменумеых по русскому языку получили двойки. Порядка 60% учащихся справились с заданиями на 4 и 5. Двоек по математике около 5%, более 40% сдававших экзамен получили 4 и 5. У всех двоечников есть право на пересдачу.