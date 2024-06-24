Развитие экотуризма: Сенатор Владимир Киселёв посетил Петушинский район и новую агроферму Как...

"Развитие экотуризма": Сенатор Владимир Киселёв посетил Петушинский район и новую агрофермуКак Владимирская область развивает агротуризм? И как идёт эта работа в территориях? На региональной неделе сенатор Владимир Киселёв посетил Петушинский район и новую агроферму. Слово - Марии Платанюк.Красивая природа, тишина, экологически чистые продукты, рыбалка...Так представляют себе идеальные выходные жители мегаполисов. Поток дачников и туристов из Москвы во Владимирскую область растет, а вместе с ним и количество предложений. Вот и ближайший к столице – Петушинский район – активно начал развивать экотуризм.Елена Володина, глава Петушинского района:- С каждым годом востребованность на экокомплексы возрастает. Не только туристы, но и жители Петушинского района посещают такие предприятия. Готовы приезжать с детьми, проводить мероприятия, пользоваться продуктами собственного производства. Для нас важно, что таких предприятий становится больше.В новом агрокомплексе уже живут овцы и козы, выпускаются продукты собственного производства. В перспективе появятся сыроварня, карпятник, аптекарский огород, сад и даже минизоопарк. Туристы смогут задержаться на несколько дней, чтобы отдохнуть от суеты города. Идея, по словам руководства комплекса, родилась спонтанно.Александр Спирин, собственник экокомплекса:- На сегодняшний момент все «заболели» экологией и здоровым образом жизни, но как это пощупать, не все знают. Мы решили создать небольшую экоферму, чтобы городской житель мог приехать и посмотреть, что такое экологический продукт, что такое животные, что такое деревня.О важности развития туризма в Российской Федерации неоднократно говорил Президент. По словам Владимира Путина, в ближайшие 6 лет доля туристической отрасли в ВВП страны должна увеличиться до 5%. Для этого нужно создавать комфортные и доступные условия для отдыха - в том числе.Как идет эта работа в территориях - оценил сенатор Владимир Киселёв. В рамках региональной недели он посетил Петушинский район. К Владимиру Киселеву за помощью обращаются не только граждане, но и представители бизнеса. Так руководство новой экофермы попросило помощи в преодолении бюрократических барьеров.Владимир Киселев, сенатор Российской Федерации:- Меня попросили решить один практический вопрос, который серьезно помог в развитии этому предприятию. Они платили большие денежные средства за электричество, за отопление. Нам удалось помочь подвести сюда газ, соответственно, расходы уменьшились и себестоимость.Владимирская область активно развивает свой туристический потенциал. Расширяет и новые направления. В числе новых - промышленный туризм, караванинг, путешествия по воде и туризм сельский. Очарование России деревенской - рядом. Ощутить его можно, благодаря турам с "сельским колоритом". Впечатления, как и воздух - свежи.Мария Платанюк, "Вести-Владимир".