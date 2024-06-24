Во Владимире будут высажены в цветники и конструкции озеленения более 500 тысяч цветов. Во...

Во Владимире будут высажены в цветники и конструкции озеленения более 500 тысяч цветов.Во Владимире на пешеходной улице Георгиевской установили новое украшение. Оно представляет собой плетёную из тонкой металлической проволоки фигуру девушки с зонтом и лейкой.Воздушная скульптура украсила газон у Георгиевского храма. Автор работы — владимирский мастер Анастасия Фоменко.По словам директора МКУ «Зелёный город» Андрея Степанова, в этом сезоне в цветники и конструкции вертикального озеленения города будут высажены более 500 тысяч однолетних цветов.В пресс-службе администрации города Владимира подчёркивают, что особое внимание в этом году уделяется украшению города топиарными фигурами. Так, «Матрешки» и «Гармонь» уже установлены на Лыбедской магистрали.Сообщается, что совсем скоро рядом также появится композиция «Чайник с чайной парой».Кустарниковые скульптуры и металлические фигуры, ранее установленные на Лыбедской магистрали - «Лодка», «Рыбки», «Лебеди» и арка в виде сердца радуют владимирцев во Фрунзенском районе города. Они установлены на улице Комиссарова и Комиссаровском пруду.Новые цветочные композиции с конструкцией «Волна» появились на Спасском холме. А также преобразили Пушкинский бульвар конструкциями «Краб» и вазонами «Лодочки» с цветущими бегониями и тагетисами у нового памятника Александру Сергеевичу Пушкину.Завершить обновление всех городских клумб и установку новых топиарных фигур планируют до середины июля.Фото: пресс-служба администрации города Владимира