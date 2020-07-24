Молодежная дума региона приступила к работе. Во Владимире прошло первое заседание Молодежной думы V Созыва при ЗакСобрании региона. По результатам конкурса из более чем 100 претендентов было

Молодежная дума региона приступила к работе. Во Владимире прошло первое заседание Молодежной думы V Созыва при ЗакСобрании региона. По результатам конкурса из более чем 100 претендентов было отобрано 38 человек из 18 муниципальных образований региона. Среди них – Дмитрий Калиновский. В свои 22 года он профессионально занимается единоборствами. Но теперь его список достижений этим не