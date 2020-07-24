Молодежная дума региона приступила к работе. Во Владимире прошло первое заседание Молодежной думы V Созыва при ЗакСобрании региона. По результатам конкурса из более чем 100 претендентов было
<a href="https://33live.ru/novosti/24-07-2020-novyj-sostav-molodyozhnoj-dumy-pri-zs-nameren-podderzhat-rabotnikov-kultury-molodyx-pedagogov-i-dobrovolcev.html" target="_blank">Новый состав Молодёжной думы при ЗС намерен поддержать работников культуры, молодых педагогов и добровольцев</a> - Молодежная дума региона приступила к работе. Во Владимире прошло первое заседание Молодежной думы V Созыва при ЗакСобрании региона. По результатам конкурса из более чем 100 претендентов было
[url=https://33live.ru/novosti/24-07-2020-novyj-sostav-molodyozhnoj-dumy-pri-zs-nameren-podderzhat-rabotnikov-kultury-molodyx-pedagogov-i-dobrovolcev.html]Новый состав Молодёжной думы при ЗС намерен поддержать работников культуры, молодых педагогов и добровольцев[/url] - Молодежная дума региона приступила к работе. Во Владимире прошло первое заседание Молодежной думы V Созыва при ЗакСобрании региона. По результатам конкурса из более чем 100 претендентов было