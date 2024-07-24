В Коврове задержан мужчина, избивший несовершеннолетнего подростка По предварительным данным...

В Коврове задержан мужчина, избивший несовершеннолетнего подросткаПо предварительным данным Следственного комитета по Владимирской области, вечером 21 июля 2024 у компании подростков в Коврове произошел конфликт с двумя мужчинами, распивающими на улице спиртное.В ходе этого мужчина повалил одного из несовершеннолетних и нанес ему множественные удары руками и ногами по голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью.Заметившие происходящее посторонние и остальные подростки остановили фигуранта. После чего потерпевший был госпитализирован в больницу, где ему оказывается медицинская помощь."Личность и местонахождение мужчины, который сразу же после произошедшего покинул место, в этот же день были установлены сотрудниками полиции. Им оказался местный житель 1997 г.р.", - пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Фото: СУ СК России по Владимирской области