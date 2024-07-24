В водоёмы Владимирской области выпустили более 2 тысяч особей кряквы Почти 2 с половиной тысячи...

В водоёмы Владимирской области выпустили более 2 тысяч особей кряквыПочти 2 с половиной тысячи особей кряквы выпустили в водоёмы региона сотрудники Госохотинспекции. Как сообщают в Правительстве Владимирской области, 900 крякв выпущены в водно-болотные угодья Камешковского, Ковровского, Вязниковского и Гороховецкого районов. Водоёмы Судогодского района заселили 1350 птиц, в Суздальском районе выпущены 200 уточек."Подселение" прошло в рамках государственной программы "Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области".