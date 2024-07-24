Владимирцам объяснили, что такое кибергигиена, и где узнать об основах безопасности в...

Владимирцам объяснили, что такое кибергигиена, и где узнать об основах безопасности в интернетеКибергигиена - в действии. Благодаря ей, об основах безопасности в интернете узнали более 10 миллионов человек.Обучение россиян цифровой грамотности продолжается. С 2022 года граждане Российской Федерации могут познакомиться с проектами по кибербезопасности, в том числе - благодаря Госуслугам и соцсетям.Программа кибергигиены - она реализуется при поддержке Минцифры - учит взрослых и детей защищать свои данные, безопасно общаться и работать в интернете.Узнать о кибергигиене владимирцы могут:- На портале «Кибербезопасность — это просто» на Госуслугах,- На сайте «КиберЗОЖ» , где собраны главные полезные привычки для работы онлайн,- На ресурсе «Прокачай скилл защиты»,- На сайте «Кибербуллинг» - он посвящен отражению агрессии в интернете,- На сайте «Выучи свою роль» - здесь специалисты подробно рассказывают, как противостоять телефонным мошенникам.