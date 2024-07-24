Владимирцам рекомендуют пройти диспансеризацию Сегодня - единый день диспансеризации в...

Владимирцам рекомендуют пройти диспансеризациюСегодня - единый день диспансеризации в медицинских организациях Владимирской области. Решением Министерства здравоохранения региона им еженедельно стала среда.Диспансеризация - важнейший шаг к сохранению здоровья. Увеличение доли тех, кто ежегодно проходит профилактический осмотр или диспансеризацию - важнейший целевой показатель федерального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи".Чтобы как можно больше жителей смогли бесплатно проверить свое здоровье, ежегодно на проведение профосмотров и диспансеризацию выделяется всё больше средств.Напомним, россияне имеют право на бесплатную диспансеризацию раз в 3 года, а граждане после 40 лет - ежегодно. Чтобы её пройти, нужны только полис ОМС и паспорт.Записаться на диспансеризацию в поликлинику можно онлайн или через регистратуру. С этого года в плановые осмотры включён ряд дополнительных исследований по оценке мужского и женского репродуктивного здоровья. Общая задача одна - увеличить продолжительность жизни россиян.