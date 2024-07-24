57,6 миллионов областного бюджета пойдут на благоустройство территории детских садов и школ Владимира. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. В списке на ремонт дорог – детсады № 59, 77, 82, 105,

57,6 миллионов областного бюджета пойдут на благоустройство территории детских садов и школ Владимира. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. В списке на ремонт дорог – детсады № 59, 77, 82, 105, 115, 116, 125 и школы №10, 37. Эти учреждения выбрали исходя из плохого состояния территорий и предложений депутатов и граждан. Сейчас разрабатывается сметная документация