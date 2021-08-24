Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.

В 10-47 23 августа в Александрове на улице Терешковой в подъезде дома №11 загорелась детская коляска.На момент прибытия подразделений к месту наблюдалось задымление. Спасателями было сформировано звено газодымозащитной службы для тушения пожара. Пожарные проникли в подъезд и потушили огонь на площади пол квадратных метра.Как уточнили в пресс-службе МЧС, погибших и пострадавших нет. На место выезжали единицы техники, 8 человек личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину возгорания.