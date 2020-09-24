Они поехали работать в глубинку по программе "Земский учитель".

Они поехали работать в глубинку по программе "Земский учитель".После проведения конкурсных процедур были определены победители конкурсного отбора в рамках программы «Земский учитель» по следующим вакансиям:1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Струнино», учитель начальных классов.2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 ЗАТО г. Радужный ВО», учитель истории и обществознания.3. МБОУ «Средняя школа № 5» г. Кольчугино, учитель математики.4. МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа», учитель математики.5. МБОУ «Садовая средняя школа», учитель русского языка и литературы.6. МБОУ города Юрьев-Польского «Школа № 1», учитель английского языка.7. МБОУ «Мелеховская СОШ им. И.П. Монахова», учитель русского языка и литературы.С победителями заключены трудовые договоры, с 1 сентября они приступили к работе, за что им полагается выплата по 1 миллиону рублей.Напомним, что 10 января во Владимирской области Число претендентов на миллион подъёмных рублей в 4 раза превысил количество заявленных вакансий.В первый год реализации федеральной программы департамент образования выбрал 7 самых неблагополучных с точки зрения нехватки педагогов сельских школ.