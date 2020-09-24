Зрителю в этот раз представили «Шинель/Пальто» по мотивам Николая Гоголя.

Новое прочтение классики. Во Владимире возобновились показы спектаклей московского театра "Школа современной пьесы". Зрителю в этот раз представили «Шинель/Пальто» по мотивам Николая Гоголя. В тонкостях театрального искусства разбирался Александр Сыпченко.На сцене Дворца культуры и искусства - новая постановка столичного театра "Школа современной пьесы". Гоголевская «Шинель» - под песни и музыку Максима Дунаевского, танцы и даже балет на льду. Артисты не только меняют классическую форму, но и вовлекают зрителей в происходящее на сцене. Но с уважением к Николаю Васильевичу.Джульетта Геринг, актриса театра "Школа современной пьесы": «Играю вымышленного персонажа, которого в принципе нет. Она как путеводная звезда по этой истории, рассказывает историю о главном герое».Каждому зрителю давался шанс примерить гоголевскую шинель. И каждый сам на минуту становился маленьким человеком. Владимирские зрители приняли спектакль на "ура". И диалог с театром современной пьесы продолжится. Программа "Театральный год" не имеет аналога в России. Раз в месяц владимирцам будет представляться одна из лучших постановок театра.Иосиф Райхельгауз, художественный руководитель театра "Школа современной пьесы": «Играли в Берлине, готовимся к открытию филиала в Париже в Лондоне. Мы очень много гастролируем, только что успели прилететь из Красноярска где играли наши лучшие спектакли. Естественно Владимир в этом ряду впереди».Актеры уверяют: 2 часа с антрактом буквально пролетают на одном дыхании. Следующую постановку "Лондонский треугольник" владимирские зрители увидят в конце октябряАлександр Сыпченко, Андрей Синягин«Вести-Владимир»