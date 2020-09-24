Обнародованы свежие данные об эпидемиологической обстановке в российской столице. Эксперты сообщают, что в Москве впервые за несколько месяцев выявлено более тысячи зараженных ..

Обнародованы свежие данные об эпидемиологической обстановке в российской столице. Эксперты сообщают, что в Москве впервые за несколько месяцев выявлено более тысячи зараженных COVID-19.Врачи в очередной раз напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию, избегать появление в публичных местах без острой необходимости, а также использовать средства индивидуальной защиты. Не исключено, что гражданам предстоит перенести вторую волну коронавируса в России.