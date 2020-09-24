Сотрудники ГУ МЧС по Владимирской области приняли участие в комплексных командно-штабных учениях.

Сотрудники ГУ МЧС по Владимирской области приняли участие в комплексных командно-штабных учениях. Они проводятся в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. Напомним, тематика текущих учений – ликвидация последствий происшествий, связанных с разливом нефтепродуктов.Во Владимире практический этап был отработал на территории ТЭЦ-2. Согласно вводной, в результате удара молнии в один из резервуаров с мазутом произошёл крупный пожар и утечка нефтепродуктов в реку Клязьму.Практика отрабатывалась на трёхучастках – ликвидация условного пожара на мазутохранилище, ликвидация утечки нефтепродуктов в границах объекта, а также локализация разлива нефтепродуктов на акватории.Поставленные перед подразделениями задачи выполнены в полном объёме. Сообщили в пресс-службе регионального МЧС.