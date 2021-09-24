Сергей Собянин назвал Москву самым безопасным регионом страны в плане дорожного травматизма.

Сергей Собянин назвал Москву самым безопасным регионом страны в плане дорожного травматизма.С 20 по 24 сентября проходит Всероссийская акция "Неделя безопасности дорожного движения". Особое внимание снижению дорожного травматизма детей и подростков уделяется в Москве. По словам Сергея Собянина, за последние 10 лет радикально снизилась детская смертность на дорогах столицы (в 2011 году – 12 погибших в ДТП детей, в 2020-м – три ребенка). Гораздо меньше стало и пострадавших (с 1043 до 634 человек).Собянин рассказал, что для снижения количества ДТП с участием детей в Москве наводят порядок на дорогах. Например, транспортными потоками управляет интеллектуальная транспортная система, а для профилактики опасной езды используются камеры фото– и видеофиксации нарушений ПДД.Также для безопасности на дорогах используется информационная система "Аналитика работы такси", которая контролирует режим труда и отдыха таксистов. То есть водители не перерабатывают и не управляют автомобилем при чрезмерной усталости.Собянин сообщил, что с 2011 года в Москве построили 271 внеуличный пешеходный переход и организовали более 2,5 тысячи новых наземных переходов. Также установлено несколько тысяч светофоров. Пешеходные маршруты анализируются властями и сотрудниками ГИБДД. Если нужно, в некоторых местах появляется "лежачий полицейский", островок безопасности, снижается скорость движения транспорта или устанавливается новый пешеходный переход.К концу этого года в Москве подготовят новые методические рекомендации по организации безопасных зон в радиусе 200 метров от школ. Это, по словам Собянина, поможет снизить вероятность дорожных происшествий.