Злоумышленник был задержан в течение двух часов после поступившего сообщения.

22 сентября в МО МВД России «Муромский» обратилась 37-летняя местная жительница, сообщившая о хищении у нее 7 000 рублей. Женщина, работающая в одном из городских кафе, пояснила, что деньги хранились в сумке, их пропажу она обнаружила, когда находилась на работе.Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, изучили записи с камер видеонаблюдения.Через пару часов после поступившего сообщения подозреваемый был задержан на одной из улиц Мурома. Им оказался 39-летний ранее судимый местный житель.В содеянном мужчина сознался, пояснив, что, находясь в кафе заметил на барной стойке женскую сумку. Воспользовавшись тем, что рядом никого не было, фигурант вынул из сумки кошелек, похитил деньги, после чего поспешил скрыться. Похищенные деньги он потратил на личные нужды.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».Сотрудники полиции проводят проверку на причастность фигуранта к иным имущественным преступлениям.