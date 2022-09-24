А теперь новые секретики от Татьяны Лысовой. Субботняя прогулка у нас пройдет сегодня на бывшей...

А теперь новые "секретики" от Татьяны Лысовой. Субботняя прогулка у нас пройдет сегодня на бывшей Безымянной улочке во Владимире.Одна из самых коротких во Владимире. Всего 200 метров. Но с уникальным названием в прошлом - Троицкая Безымянная. Почему Безымянная, до сих пор неизвестно. Возможно, ее долгое время вообще за улицу не считали - говорит краевед Татьяна Лысова. Имя первого комиссара по делам печати, пропаганды и агитации Моисея Марковича Володарского, убитого эсерами после революции, улица получила в 1923. И всегда была неприметной - всего 13 домов. Но связаны с ней громкие имена.Татьяна Лысова, экскурсовод:– Дом Декополитова памятником истории является. Здесь в 1901 -02 г была конспиративная квартира "Северного рабочего союза".– Член центрального комитета организации Михаил Багаев приехал сюда во Владимир, чтобы ширить и укреплять это объединение, но проживал он не здесь. Здесь была явочная квартира, куда приходила корреспонденция на его имя.Памятная табличка напоминает, что явочную квартиру посещала и наша землячка, ответственный секретарь "Северного рабочего Союза" Ольга Варенцова. Вместе с Багаевым обсуждали празднование Первомая. Но осуществить задуманное было не суждено - организацию раскрыли, революционеров арестовали. Само место очень изменилось с тех времен.Татьяна Лысова, экскурсовод:– Этот путепровод появился здесь только вначале 60-х годов. А так здесь существовал Троицкий вал, одно из оборонительных сооружений 12 века. Поэтому местечко это было действительно глухое, малолюдное, самое подходящее для конспиративных квартир.В ночное время улица и сегодня выглядит неуютной - говорит Татьяна. Темная, мало освещенная. Деревянные дома нуждаются в реставрации. Но без финансовой поддержки это невозможно. Очень жаль терять эти старинные деревянные здания с неповторимой архитектурой.Татьяна Лысова, экскурсовод:– Посмотрите, какой он красавец - и по наличникам, и по оформлению 1 этажа. Но, к сожалению, в городе у нас нет программы по сохранению подобных домов, как, например, в Вологде. Но, я так понимаю, что у нас их больше, чем в Вологде. Подобных домов.Колоритность домиков на Володарского привлекает сегодня кинематографистов. Готовая "историческая натура".Вот в этом дворике в марте 2014 проходили съемки 8-серийного детектива "Господа-товарищи". В его основе - реальные события в дореволюционной Москве.Татьяна Лысова, экскурсовод:– Фильм 5 называется "Оборотень", его снимали как раз во Владимире и Суздале. Дело происходит не в Москве, а в подмосковном условно-Архиповске. Где неожиданно пропадают люди. Причем под завывание волка на заднем плане. А в городе существует легенда об оборотне.Этот домик как раз и "сыграл" в фильме отделение милиции. Сюда приезжает бывший следователь царской полиции Николай Вараксин расследовать таинственное исчезновение начальника городской милиции. В главной роли - Александр Домогаров.Татьяна Лысова, экскурсовод:– И вот именно по улице Володарского на телеге, запряженной лошадью, провозили раненого Александра Домогарова, съемки велись буквально 2 дня, но был большой переполох, перегородили, во-первых, улицу, и чтобы зеваки не лезли, а их было достаточно.Этот красавец с элементами модерна удостоен особого внимания на Яндекс.Картах. Дом 6-А значится как памятник архитектуры - "Дом Карабутова", знаменитого губернского инженера.Татьяна Лысова, экскурсовод:– Это были первые лица при губернских управах, без их ведома ничего не могло быть построено во Владимире.Среди знаменитых проектов самого Ивана Онисимовича Карабутова - католический Костел с домом ксендза, план церкви Михаила Архангела на Студеной горе, а также проекты перестройки дома губернатора, Пятницкой и Борисо-Глебской церквей, ныне снесенных, ткацкой фабрики в Ундоле. И конечно, грандиозная реконструкция Успенского собора. Чертежи сегодня хранятся в фондах ВСМЗ. А вот в историю дома 6-А вкралась ошибка. Год назад в альманахе "Старая столица" появились воспоминания потомков архитектора. И оказалось, что семья Карабутова проживала по другому адресу - ныне это Кремлевская, 22. А на Володарского находился дом приемной дочери - Анны Павловны Малковой.Татьяна Лысова, экскурсовод:– Она вышла замуж за выпускника Санкт-Петербуржского военного училища, Владимира Попова, и они прожили здесь, он был отоларингологом 1 городской поликлиники. Но проживали в доме не №6-а а в доме №6.Заканчивает улицу Безымянную- Володарского этот новострой. До 90-х на его месте стоял ничем не примечательный деревянный дом с семью окнами. Похожий сохранился напротив. Но связан он тоже с выдающимся именем.Татьяна Лысова, экскурсовод:– В конце 19 века здесь проживала семья инженера-механика - фабричного инспектора Микулина, у которого в 1985 году родился сын - известный советский конструктор самых мощных авиационных двигателей.Александр Александрович Микулин унаследует любовь к самолетам от своего знаменитого дяди - отца русской авиации Николая Жуковского. Микулинскими двигателями будут оснащены легендарный АН-25, на котором Валерий Чкалов совершит свой беспересадочный полет через Северный полюс, и летающие танки Великой Отечественной - штурмовики ИЛ-2. Более того, Микулин - автор знаменитой системы ЗОЖ- здорового образа жизни. В 75 лет ученый, после двух инфарктов, поступит в медицинский институт, в 80 защитит диссертацию и издаст книгу "Активное долголетие". К сожалению, сегодня владимирцам ничего не известно о выдающемся земляке. Его имя не увековечено ни в памятниках, ни даже в названии улиц. А так важно, чтобы люди знали и помнили, и ценили наследие прошлого.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин.Вести-Владимир