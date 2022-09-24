Смотрите в итоговом выпуске Вестей:
На пути в Россию
В Россию! Граждане Донбасса делают свой...
Смотрите в итоговом выпуске "Вестей":
На пути в Россию
В Россию! Граждане Донбасса делают свой выбор. Голосование на референдуме во Владимирской области и митинг в его поддержку.
По призыву и зову сердца
По призыву и добровольцами. Из Владимира отправились первые автобусы с теми, кто встал на защиту Родины.
Реформа власти
Когда в 33-ем регионе появится свое правительство? Административную реформу поддержали депутаты ЗакСобрания.