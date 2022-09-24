Смотрите в итоговом выпуске Вестей: На пути в Россию В Россию! Граждане Донбасса делают свой...

Смотрите в итоговом выпуске "Вестей":На пути в РоссиюВ Россию! Граждане Донбасса делают свой выбор. Голосование на референдуме во Владимирской области и митинг в его поддержку.По призыву и зову сердцаПо призыву и добровольцами. Из Владимира отправились первые автобусы с теми, кто встал на защиту Родины.Реформа властиКогда в 33-ем регионе появится свое правительство? Административную реформу поддержали депутаты ЗакСобрания.