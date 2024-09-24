Сосны были высажены на площади 0,5 га.

Каждую осень во Владимирской области проводятся традиционные мероприятия в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Эта акция проводится с 2019 года по указанию Президента России, Владимира Путина, в рамках национального проекта «Экология». Так, 6 сентября в Судогодском районе, в лесничестве Мошокского участка, более 3,5 тысяч сеянцев сосны были высажены на площади 0,5 га.Преподаватель Муромцевского лесохозяйственного техникума, Сергей Шишкин, отметил, что студенты второго курса участвовали в акции, и для них это было первое такое мероприятие. Он подчеркнул, что акции подобного рода имеют большое значение, особенно с учетом исторического наследия Судогодского района, связанного с выдающимся лесоводом Карлом Францевичем Тюрмером.Министр лесного хозяйства, Евгений Малышев, выразил уверенность в том, что поддержание традиций и уважение к предшественникам являются важной обязанностью. Он отметил, что акции по лесовосстановлению проходят в различных регионах, но именно во Владимирской области они проводятся одними из первых. Радует его факт того, что подобные мероприятия стали доброй традицией для Судогодского района, а студенты Муромцевского лесохозяйственного техникума активно участвуют в них.Акция «Сохраним лес» – это крупнейшее мероприятие по лесовосстановлению, которое также способствует развитию экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде. За пять лет к проекту присоединилось миллионы участников со всех уголков России, которые высадили примерно 300 млн деревьев. Напомним, ранее мы писали, что