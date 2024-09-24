Жители Коврова, второго по численности города Владимирской области, обогнали проживающих в столице региона по объемам среднемесячного мобильного трафика в сети МегаФона.

Жители Коврова, второго по численности города Владимирской области, обогнали проживающих в столице региона по объемам среднемесячного мобильного трафика в сети МегаФона. Это стало возможно после того, как инженеры оператора установили в городе новое телеком‑оборудование. Сейчас даже на окраине Коврова скорость мобильного интернета достигает 70 Мбит⁄с.В этом году, как показывает big data МегаФона, горожане потратили на цифровые ресурсы на 45 % больше Гбайт, чем за аналогичный период 2023‑го. При этом, аналитиками оператора зафиксировано, что ковровчане потребляют на 15 % больше интернет-трафика, чем жители Владимира. Чтобы абоненты пользовались госуслугами и дистанционными платформами для работы, учёбы и развлечений, и имели стабильный сигнал, связисты построили новые базовые стации и модернизировали существующие, запустив дополнительный среднечастотный диапазон. Это позволило расширить ёмкость сети 4G до 40 % и равномерно распределить пользовательскую нагрузку.Технические специалисты улучшили мобильную передачу данных в историческом микрорайоне Заречная Слободка, где раскинулся частный сектор. Также работы по ускорению мобильного интернета проведены в микрорайоне Молодежный, где находятся многоквартирные дома, строятся новые ЖК и работают несколько образовательных учреждений. Комфортные скорости интернета смогут оценить посетители парка им. Дегтярева, расположенного в центре города и работающего круглый год.Благодаря установке телеком-объекта жители улиц Строителей, Комсомольской и Кирова получили стабильный мобильный сигнал как на улице, так и внутри помещений, а средняя скорость беспроводного интернета в этих районах составила 45 Мбит⁄с.«С начала делового сезона активность наших абонентов традиционно возрастает. Чтобы каждый владелец зеленой сим-карты без нареканий мог пользоваться всеми цифровыми сервисами, мы заранее улучшаем качество покрытия в тех локациях, где это необходимо. Только за летний период инженеры МегаФона построили и модернизировали более 60 объектов связи во Владимирской области», – рассказал директор МегаФона во Владимирской области Роман Матвиенко.Новое оборудование обеспечило и комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет абонентам одновременно разговаривать по телефону и общаться в мессенджерах. В Коврове охотно звонят с помощью LTE — за последние три месяца 55 % вызовов горожане совершили в сетях четвёртого поколения.– всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.Реклама.