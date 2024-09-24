Мать 22-летнего работника муромского цеха, погибшего в результате несчастного случая прямо на производстве, может получить компенсацию. Прокурор направил в суд соответствующий иск. Трагедия

Мать 22-летнего работника муромского цеха, погибшего в результате несчастного случая прямо на производстве, может получить компенсацию. Прокурор направил в суд соответствующий иск. Трагедия произошла 24 января этого года, но информация о ней появилась только сейчас. В пресс-службе прокуратуры рассказали, что цех принадлежит ИП. В тот роковой день из-за нарушения правил охраны труда один из работников