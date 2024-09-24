Объекты уже приняты к использованию.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги»были обновлены исторические улицы Владимирская и Краснооктябрьская в центре Юрьева-Польского. Объекты уже приняты к использованию. Подробности рассказало Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.Так, например, улица Владимирская теперь имеет новое асфальтобетонное покрытие от памятника В.И. Ленину, где она пересекается с улицей Краснооктябрьской, до улицы Шибанкова. Еще обновлен участок улицы Краснооктябрьской. Специалисты заменили здесь поврежденный бортовой камень, подняли водопроводные люки, отремонтировали ливневки и, конечно, дорожное покрытие.Отремонтированы остановочные и посадочные площадки, заменён павильон на автобусной остановке на улице Владимирской, которая является главной городской артерией. Это место остановки автобусов с туристами и паломниками, а также рейсовых автобусов. Дорога ведет к туристическим объектам и местам отдыха. Напомним, ранее мы писали, что