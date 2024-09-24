В дело вмешалась прокуратура.

В Камешково Владимирской области обнаружены нарушения на общественных парковках. Прокуратура Камешковского района выявила отсутствие дорожной разметки на трех объектах. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Это нарушает права маломобильных групп граждан и угрожает безопасности участников дорожного движения. Прокуратура Владимирской области уже приняла меры по данному инциденту, вынося представление начальнику МУ УЖКХ Камешковского района.Напомним, ранее мы писали, что