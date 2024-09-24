Вирусом заразились 369 человек.

Во Владимирской области медики зафиксировали 369 новых случаев коронавируса. По информации регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость за прошлую неделю увеличилась на 86,8%, что было озвучено во вторник, 24 сентября.Наибольшее количество новых инфекций было зарегистрировано в Гусь-Хрустальном районе, где зафиксировано 75 случаев. В Ковровском районе заболели 74 человека, в областном центре – 67, а в Юрьев-Польском – 50. В Муромском районе коронавирусом заразились 30 человек.В Радужном выявили 24 случая, в Камешковском районе – 21, в Вязниковском – 10, в Суздальском – 9, в Собинском – 5, в Судогодском – 2. Также по одному заболевшему зарегистрировано в Александровском и Гороховецком районах.