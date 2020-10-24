Женщина состояла на учёте у психиатра.

Ранее мы писали, что 23 октября в Муроме в квартире обнаружено тело 9-летнего мальчика, которого сначала , а потом порезала ножом собственная мать.Пресс-служба следственного комитета подтведили информацию о психическом расстройстве женщины.«По предварительным данным, мать с сыном проживали в одной комнате. Женщина с 2015 года состоит на учете у врача-психиатра», - сообщили в ведомстве.Сейчас оперативниками и следователями проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося. В отношении 30-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Расследование продолжается.