Победный мяч забил Дени Далиев.
Владимирское «Торпедо» в Орехово-Зуево одержало волевую победу над ФК «Тверь». Победный мяч забил Дени Далиев.
Торпедовцы отличились первыми. Гол провел Виктор Чувилов. Однако вскоре номинальные хозяева матча сравняли счет. На второй тайм команды вышли с 1:1 на табло. Под занавес встречи победный гол в ворота противника забил Дени Далиев.
Таким образом, владимирцы набрали 24 очка в 16 играх. Чёрно-белые обошли спартаковцев из Костромы и вышли на 4 место в подгруппе.