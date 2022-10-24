Победный мяч забил Дени Далиев.

Владимирское «Торпедо» в Орехово-Зуево одержало волевую победу над ФК «Тверь». Победный мяч забил Дени Далиев.Торпедовцы отличились первыми. Гол провел Виктор Чувилов. Однако вскоре номинальные хозяева матча сравняли счет. На второй тайм команды вышли с 1:1 на табло. Под занавес встречи победный гол в ворота противника забил Дени Далиев.Таким образом, владимирцы набрали 24 очка в 16 играх. Чёрно-белые обошли спартаковцев из Костромы и вышли на 4 место в подгруппе.