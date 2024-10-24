С августа в городе наблюдались перебои в работе системы электроснабжения.

Администрация города Карабаново Владимирской области была наказана за отсутствие уличного освещения по ночам. Прокуратура региона сообщила, что с августа в городе наблюдались перебои в работе системы электроснабжения, в результате чего фонари частично не работали.Ситуация не улучшилась в сентябре, и освещение было полностью отключено. В связи с этим чиновникам компании «Техстройэнерго» были внесены представления, после чего фонари вновь заработали.Напомним, ранее мы писали, что