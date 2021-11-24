Ковровчанину предъявлено обвинение в совершении 5 преступлений против собственности В Коврове...

Ковровчанину предъявлено обвинение в совершении 5 преступлений против собственностиВ Коврове завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении 4 преступлений — кражах и грабеже.По версии следствия, все преступления были совершены в период с марта по май 2021 года.Так, вечером 14 марта, находясь в одном из ковровских кафе, из кармана куртки, висевшей на вешалке, обвиняемый вытащил мобильный телефон и деньги.29 апреля мужчина, находясь в гостях у своей знакомой, украл смартфон, который впоследствии сдал в скупку.Вечером 2 мая на остановке общественного транспорта обвиняемый ударил неизвестного мужчину, после чего достал из кармана его куртки мобильный телефон и кошелек с деньгами и банковской картой. С похищенным грабитель скрылся, банковской картой неоднократно расплачивался в магазинах города.В период с 15 мая по 17 мая, арендовав квартиру на двое суток, мужчина похитил из нее бытовую технику, которую сдал в комиссионный в магазин.Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 45 000 рублей. В ходе следствия ущерб частично возмещен.В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, информирует пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: www.pexels.com/