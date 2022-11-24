Компания «Транс-альфа», которые не поставили в срок пять новых троллейбусов для города Владимира, оспорили в суде односторонне расторжение контракта мэрией. Вологодская компания подали иск

Компания «Транс-альфа», которые не поставили в срок пять новых троллейбусов для города Владимира, оспорили в суде односторонне расторжение контракта мэрией. Вологодская компания подали иск в управлению транспорта и связи областного центра. Они требует признать недействительным расторжение контракта. Суд назначили на 14 декабря. Напомним, 31 августа мэрия провела торги, которые выиграла вологодская компания. Они обязались доставить