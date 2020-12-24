Владимирская область участвует в конкурсе программы «100 лучших товаров России» с 1998 года.

Сегодня в областном Доме Дружбы состоится торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2020 года.Победители конкурса определены в номинациях: продовольственные товары; промышленные товары для населения; продукция производственно-технического назначения; услуги для населения; услуги производственно-технического назначения; изделия народных и художественных промыслов.Владимирская область участвует в конкурсе программы «100 лучших товаров России» с 1998 года.(Фото: Pixabay)