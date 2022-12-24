Рекультивация Александровской свалки во Владимирской области обойдётся в 7,2 млн...

Рекультивация Александровской свалки во Владимирской области обойдётся в 7,2 млн рублейАдминистрация Александровского района определила подрядчика, который займется разработкой проекта рекультивации свалки в деревне Машково. Им стал Нижневолжский научно-исследовательский институт геологии и геофизики. Проект должен быть готов к концу 2023 года.Победитель конкурса снизил цену контракта до 7,2 миллиона рублей –– это на 5,3 миллиона меньше изначальной стоимости. За эти деньги саратовский институт должен исследовать Александровскую городскую свалку, провести публичные слушания и получить заключение экологической экспертизы. На работы подрядчику отвели 250 рабочих дней с момента подписания договора. По контракту, исполнитель дает гарантию в три года на свою работу.Александровские активисты боролись за закрытие и рекультивацию мусорного полигона в Машково. Тогда на свалку начали завозить московский мусор, в результате чего срок службы полигона сократился. По старой территориальной схеме его планировали закрыть только в 2023 году, но о переполненности объекта стали говорить уже в 2019.В октябре 2021 года администрация Александровского района разместила первый аукцион на разработку проекта, но практически сразу отменила его. Тогда он стоил 7,9 миллиона рублей. Новый конкурс объявили спустя год.Фото www.pxfuel.com/