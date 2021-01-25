В Татьянин день о спорте. В День российского студенчества во Владимире наградили героев чемпионата России по греко-римской борьбе. Напомним, наши спортсмены завоевали сразу 3 медали на

В Татьянин день о спорте. В День российского студенчества во Владимире наградили героев чемпионата России по греко-римской борьбе. Напомним, наши спортсмены завоевали сразу 3 медали на чемпионате страны. Турнир проходил в Ростове-на-Дону и собрал более 330 борцов со всей России. На соревнованиях наш регион представляло 10 спортсменов. На этом турнире владимирец Абуязид Манцигов выиграл 5