До сих пор о его судьбе ничего не известно.

Во Владимирской области 5 января пропал 56-летний Николай Алексеевич Гайфин (Степанов). Возможное местонахождение – города Александров и Истра, Московская область.«До сих пор о его судьбе ничего не известно. Может находиться в вашем городе», - сообщают поисковики из отряда «Лиза Алерт».Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, короткие русые волосы, глаза карие.Одет: серая куртка с капюшоном, брюки, тёмно-зелёный свитер и высокие сапоги.Приметы: носит усы.Если вы обладаете какой-либо информацией о Николае Алексеевиче, просьба сообщить об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.