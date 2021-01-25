На нарушителя составили протокол, материалы переданы в суд.

В Вязниках в колонию строгого режима №4 из соседней области на «Газели» должны были доставить станочное оборудование. При проезде через КПП, по инструкции, водителя попросили сдать запрещенные для провоза на территорию тюрьмы предметы. Мужчина сдал все, в том числе и телефон.Однако в ходе осмотра машины под водительским сиденьем нашли коробку, в которой находилось ещё пять мобильников с комплектующими.В итоге на мужчину составили протокол об административном правонарушении. Материалы переданы в суд.Сотрудников зоны за бдительность обещали поощрить.