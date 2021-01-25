"Энергосбыт Волга" с января будет производить выставление платы за водоснабжение, горячее водоснабжение и отопление для жителей Струнино. Соответствующее соглашение подписано с ресурсоснабжающей компанией города.

"Энергосбыт Волга" с января будет производить выставление платы за водоснабжение, горячее водоснабжение и отопление для жителей Струнино. Соответствующее соглашение подписано с ресурсоснабжающей компанией города.«Единый платёжный документ для жителей Струнино объединит ключевые платежи жителей за услуги ЖКХ. Уверен, новая единая квитанция будет удобна для наших клиентов», – рассказал генеральный директор "Энергосбыт Волга" Александр Москвитин.Единый платёжный документ по каждому конкретному дому или квартире помимо услуги за «Электроснабжение» будет содержать данные для оплаты услуг «Водоснабжения и водоотведения», «Отопления» и «Горячей воды» («Услуги на подогрев воды»). Жители Струнино получат новые квитанции в начале февраля.Для оплаты квитанций клиенты могут обратиться в офис Энергосбыт Волга в Александрове или воспользоваться удобной формой «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте компании. Для совершения платежа не нужно проходить регистрацию, достаточно указать номер лицевого счета. С помощью сервиса также можно передать актуальные показания счетчиков.По вопросам единого платежного документа клиенты могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (4922) 77-30-00.При необходимости личного посещения компании по вопросам электроснабжения Энергосбыт Волга предлагает воспользоваться возможностью предварительной записи на приём на сайте: Для визита в офис необходимо указать свои контактные данные и выбрать удобные время и дату. Энергосбыт Волга напоминает клиентам о необходимости использования защитных средств при посещении компании.По вопросам оказания услуг водоснабжения, отопления и горячего водоснабжения клиентам необходимо обращаться в адрес ОАО «Струнинский тепло-водоканал»:ОАО «Струнинский тепло-водоканал»г. Струнино, ул. Островского, д. 2аАбонентская служба: тел.: 8 (49244) 4-18-33Клиентский офис «Александровский» Энергосбыт Волга601650, г. Александров, Советский переулок, д. 1АТел.: 8 (49244) 3-09-22График работы:пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-15:45;обед 12:00-12:45;сб-вс выходной.