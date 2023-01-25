С 27 по 31 января будет временно ограничено движение пешеходов и транспортных средств. Данная мера...

С 27 по 31 января будет временно ограничено движение пешеходов и транспортных средств. Данная мера связана с проведением работ по демонтажу плит перекрытия на левой половине моста, сообщает администрация Коврова.Движение на участке проспекта Ленина, от ул. Труда до ул. Октябрьской, будет перекрыто по следующему графику – ежедневно с 9.00 часов до 12.00 часов и с 14.00 часов до 16.00 часов.Фото ВК Игорь Игошин