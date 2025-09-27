Жизнь Розы Павловны Зайцевой – это пример мужества, стойкости и невероятной силы духа. Она родилась 25 сентября в 1924 году в Александрове. В 1941 окончила педагогический колледж, и после

Жизнь Розы Павловны Зайцевой – это пример мужества, стойкости и невероятной силы духа. Она родилась 25 сентября в 1924 году в Александрове. В 1941 окончила педагогический колледж, и после выпускного началась Великая Отечественная война. В 1942 году Розу Павловну направили на курсы телеграфистов-морзистов в Иваново. Затем она работала в Струнино с воинскими постами и шифрованными