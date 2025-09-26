Переломы трубчатых костей у детей медики теперь лечат с использованием инновационной методики. Хирургическое вмешательство выполняется блокирующим интрамедуллярным остеосинтезом (БИОС),

Переломы трубчатых костей у детей медики теперь лечат с использованием инновационной методики. Хирургическое вмешательство выполняется блокирующим интрамедуллярным остеосинтезом (БИОС), при котором отломки костей фиксируют с помощью стержней. Данный способ оперативного лечения считается одним из самых эффективных и малотравматичных, а процесс восстановления проходит гораздо быстрее. Такую операцию врачи Муромской районной детской больницы выполнили ребёнку с переломом