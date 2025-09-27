Новый год у товарища Сталина. Сталин встает и говорит:
- Что-то невесело, товарищи. Давайте играть в игру.
Все, зная характер товарища Сталина, соглашаются.
Сталин говорит:
- Будем играть так. Вот, товарищ Берия, на какую букву начинается ваша фамилия?
- На букву Б, товарищ Сталин.
- Правильно! И безымянный палец тоже на букву Б. Отрежем товарищу безымянный палец!
Отрезали.
- А на какую букву ваша фамилия, товарищ
Молотов?
- На букву М, товарищ Сталин.
- Правильно! И мизинец тоже на букву М.
Отрежем товарищу мизинец! А что это товарищ Хрущев такой бледный?
еще анекдот!