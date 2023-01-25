В отношении двух компаний возбуждены административные дела.

Владимирская природоохранная прокуратура требует от арендаторов лесов заняться высадкой деревьев. В отношении компаний возбуждены административные дела.В 2018 году ООО «Армада» и ООО «Альянс» арендовали территории Заречного лесничества для геологического анализа недр и добычи полезных ископаемых. Договором предусматривалось лесовосстановление, которым лесорубы занимаются весьма вяло. «Альянс» высадил 47% от необходимого числа саженцев, а «Армада» всего 27%.Фирмам внесены представления. На должностных лиц заведены дела по ст. 8.27 КоАП РФ. Им грозят штрафы. Устранение нарушений прокуратура взяла на контроль.