В обладминистрации отмечают, что за пять лет в Собинском районе в новые квадратные метры переехало более 300 семей.

В Березниковском сельском поселении Собинского района 10 семей получили ключи от новых квартир. В 2020 году местная администрация получила 12,5 млн рублей на строительство 10-квартирного дома. И вот, жители уже могут справлять новоселье.Среди 10 семей, которые получили квартиры в построенном доме – четыре являются многодетными.В обладминистрации отмечают, что за пять лет в Собинском районе в новые квадратные метры переехало более 300 семей.