В парках и скверах Владимира 26 февраля запланированы масленичные гуляния, - сообщает пресс-служба областного правительства. Все праздничные программы начнутся в 12:00.

В парках и скверах Владимира 26 февраля запланированы масленичные гуляния, - сообщает пресс-служба областного правительства. Все праздничные программы начнутся в 12:00.В парке «Дружба» пройдут конкурсы на лучшие масленичные костюмы, частушки и переплясы. Для взрослых и детей организуют мастер-классы по изготовлению кукол из соломы и ткани, росписи тарелок и пряников.Концерт фольклорных коллективов состоится в Центральном парке культуры и отдыха. Также гостей ждут анимационные программы, спортивные состязания, фотозоны, конкурсы и огненное шоу. Аналогичная программа подготовлена в «Добросельском». Владимирцы смогут поучаствовать в молодецких забавах, послушать народные песни и отведать масленичные угощения.В Загородном парке возведут четырёхметровую масленичную куклу. Рядом организуют «Вкусную ярмарку», зоны для спортивных игр и масленичных забав.