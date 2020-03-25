В текущем году уже произошло несколько ДТП с участием мототранспортных средств.

На дорогах Владимирской области в 2019 году зарегистрировано 76 автопроисшествий по вине водителей мотоциклов, в которых 12 человек погибли и 82 получили ранения. По вине водителей скутеров зарегистрировано 45 ДТП, в которых 4 человека погибли и 47 травмированы.В текущем году уже произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспортных средств. Так, 24 марта около 16.10 на улице Молодежная в деревне Гридино Судогодского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием скутера. По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд Куга», жительница города Радужный 1959 г.р., выезжая с прилегающей территории, не уступила дорогу скутеру «Стелс» под управлением несовершеннолетнего 2006 г.р. и допустила с ним столкновение. В результате ДТП водитель скутера и его пассажир, 2008 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение.14 марта 2020 года в Кольчугино на улице Мира водитель питбайка «Кайо», 14-летний подросток, при повороте налево допустил столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем «Ниссан-Кашкай». В результате ДТП водитель питбайка и его 15-летний пассажир травмированы.Сотрудниками областной отдельной роты дорожно-патрульной службы 18 марта в Гусь-Хрустальном районе проводился рейд по выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Инспекторы выявили водителя, который отказался от проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, и им оказался водитель мотоцикла. Также в ходе рейда три водителя мототранспортных средств были привлечены к административной ответственности за езду без мотошлема, без водительского удостоверения и без регистрационных документов.Госавтоинспекция обращается к родителям, которые намереваются приобрести своему ребенку мопед или скутер! Обратите внимание на то, что прежде чем приобрести своему ребенку транспортное средство, воспитайте в нем дисциплинированного участника дорожного движения.Несмотря на то, что законодательством Российской Федерации разрешено движение по дорогам на велосипедах с 14 лет и на скутерах (мопедах) с 16 лет и только после получения водительского удостоверения, подумайте о том, а может ли Ваш ребенок в силу его возрастных и психо-физических особенностей ориентироваться на дороге с интенсивным движением, анализировать дорожную обстановку, быстро и грамотно принимать решения при возникновении аварийных ситуаций, строго следовать Правилам дорожного движения. При любом изменении дорожной обстановки при отсутствии опыта и навыков вождения ребенок может растеряться. Задумайтесь об этом, перед тем как приобрести ребенку велосипед, скутер или мотоцикл.