новые кредитные предложения и меры послабления действующих условий кредитования предпринимателей уже разрабатываются

24 марта стало известно, что предпринимателям из Владимира помогут с кредитами в связи с пандемией коронавируса. Об этом на заседании рабочей группы сообщил директор департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Тимур Рамазанов.По словам Рамазанова, новые кредитные предложения и меры послабления действующих условий кредитования предпринимателей уже разрабатываются.А продуктовые супермаркеты, например, в случае сбоя поставок товаров обеспечат возможностью сотрудничества с региональными производителями.