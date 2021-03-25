Первое чтение прошел в Госдуме законопроект о налоговом вычете за оплату физкультурно-оздоровительных услуг.

Первое чтение прошел в Госдуме законопроект о налоговом вычете за оплату физкультурно-оздоровительных услуг.Согласно инициативе кабмина, можно будет получить от налоговиков часть тех денег, которые были потрачены на фитнес.Вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) будет социальным. Сейчас в Налоговом кодексе уже предусмотрены ряд вычетов из этой категории - на лечение, обучение, формирование пенсионных накоплений, благотворительность. Совокупная сумма расходов по всем этим направлениям, за которую можно получить вычет, составляет 120 тысяч рублей. Таким образом, максимум, что можно будет вернуть, - это 15,6 тысячи рублей, то есть 13% от вышеупомянутой суммы, сообщилаФото: